В Стамбуле буровая установка пробила свод тоннеля метро

Буровая установка успешно пробила свод тоннеля на метрополитенской линии Меджидиекей - Аэропорт Стамбул. Согласно информации телеканала Sozcu TV, в результате происшествия никто не пострадал, но движение по данной линии временно приостановлено.
Инцидент произошел в процессе поверхностных работ, которые выполняла местная строительная компания. Роторный бур преодолел бетонный свод тоннеля на одном из участков, также повредив рельсы, сообщает ТАСС.
Отмечается, что данная линия является активной. После аварии произошло отключение электроснабжения подвижного состава, однако удалось предотвратить возможное столкновение поезда с буровой установкой. В настоящее время движение метропоездов осуществляется только по одной линии. Официального заявления от властей пока не поступило.
В Турции ожидают возможного визита Путина 12 февраля
Власти Турции предвидят возможное посещение президентом Российской Федерации Владимиром Путиным республики 12 февраля, в то время как президент Ирана Эбрахим Раиси планирует посетить ее 24 января.
Более 60% опрошенных жителей ФРГ считают, что правительство способствует расколу в обществе
Более 60% граждан Германии считают, что политика федерального правительства лишь углубляет идеологические разногласия в обществе.
Дату визита Владимира Путина в Турцию отказались назвать в Кремле
Таким образом, он прокомментировал публикацию газеты Türkiye, в которой говорилось, что глава государства может посетить республику 12 февраля.
Cоглашение о сотрудничестве с Московской неделей моды готовится подписать Индия
Индийская модная индустрия готовится заключить соглашение о партнерстве с Московской неделей моды с целью организации взаимного обмена и сотрудничества.