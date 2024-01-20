В Стамбуле буровая установка пробила свод тоннеля метро

Буровая установка успешно пробила свод тоннеля на метрополитенской линии Меджидиекей - Аэропорт Стамбул. Согласно информации телеканала Sozcu TV, в результате происшествия никто не пострадал, но движение по данной линии временно приостановлено.

Инцидент произошел в процессе поверхностных работ, которые выполняла местная строительная компания. Роторный бур преодолел бетонный свод тоннеля на одном из участков, также повредив рельсы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данная линия является активной. После аварии произошло отключение электроснабжения подвижного состава, однако удалось предотвратить возможное столкновение поезда с буровой установкой. В настоящее время движение метропоездов осуществляется только по одной линии. Официального заявления от властей пока не поступило.