Февраль 2024 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, по данным европейского сайта метеорологов Copernicus. Средняя температура составила 13.54°C, что выше предыдущего рекорда 2016 года. Девять месяцев подряд температура превышает все прошлые тепловые рекорды.



В Европе температура на 3°C выше нормы, особенно в восточной и центральной части. Рекордно высокая температура также отмечена в Сибири, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии. Данные собраны со спутников, метеостанций, судов и самолетов по всему миру.