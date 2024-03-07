Февраль 2024 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, по данным европейского сайта метеорологов Copernicus. Средняя температура составила 13.54°C, что выше предыдущего рекорда 2016 года. Девять месяцев подряд температура превышает все прошлые тепловые рекорды.
В Европе температура на 3°C выше нормы, особенно в восточной и центральной части. Рекордно высокая температура также отмечена в Сибири, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии. Данные собраны со спутников, метеостанций, судов и самолетов по всему миру.
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