Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы

Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Это открытие может изменить принципы создания металлических конструкций, включая двигатели, мосты и самолеты.
Хотя самовосстановление металла было продемонстрировано только в наномасштабе, ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы полностью понять этот процесс и его потенциал в промышленности.
Это открытие подтверждает гипотезу, основанную на компьютерном моделировании, и может привести к революции в производстве металлических изделий, оказывая влияние на различные отрасли, где металл играет ключевую роль, сообщает NVL.
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