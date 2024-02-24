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Ученые РФ разработали экологически безопасные и безотходные технологии обработки металла
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:44

Ученые РФ разработали экологически безопасные и безотходные технологии обработки металла

Инновации включают в себя специализированные печи и оборудование для получения защитно-декоративных покрытий, а также для термообработки и полимеризации металлических изделий.

Основные преимущества новых технологий включают высокий уровень экологической безопасности, отсутствие отходов производства и сокращение вредных выбросов. Предполагается, что эти разработки смогут заменить импортные аналоги и улучшить условия труда на производствах.

Санитарно-эпидемиологические заключения подтверждают безопасность эксплуатации установок. Различные типы печей и оборудования могут быть применены в различных отраслях, включая автопромышленность, мебельное производство, строительство и нефтегазовую промышленность.

Группа ученых под руководством Сергея Барабанова стала автором этих разработок, а их выпуском и внедрением будет заниматься научно-производственное предприятие "Альсеп", партнер университета, сообщает ТАСС.

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