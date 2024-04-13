Летучие мыши недавно привлекли внимание ученых из-за появления заболеваний, таких как SARS-CoV-2. С учетом того, что летучие мыши являются резервуарами различных патогенов, включая коронавирусы и парамиксовирусы, они вызывают беспокойство в научном сообществе как потенциальные источники заболеваний для людей.

Летучие мыши способны поддерживать эти инфекционные агенты на терпимом уровне, не уничтожая их полностью. Это явление тесно связано с их уникальной биологией, особенно с их иммунной системой и характерным образом полета.

Иммунная система летучих мышей, хотя и схожа с другими млекопитающими, демонстрирует особые адаптации. Их способность поддерживать высокие уровни интерферона, важного для борьбы с вирусными инфекциями, без побочных эффектов, наблюдаемых у людей, указывает на исключительную толерантность к патогенам.

Более того, точная регуляция их иммунного ответа, предотвращающая избыточные воспаления, способствует более долгой жизни, поскольку это указывает на связь с более мягкими процессами старения и меньшей частотой опухолей.

Хотя наше понимание об иммунной системе летучих мышей все еще неполное, их уникальные характеристики открывают перспективные возможности для будущих исследований, которые могут предоставить ценные познания для человеческого здоровья и разработки стратегий борьбы с заболеваниями.