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Диетолог Журавлева опровергла распространенные мифы о влиянии лекарств, питания и спорта на метаболизм
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:52

Диетолог Журавлева опровергла распространенные мифы о влиянии лекарств, питания и спорта на метаболизм

Диетолог Полина Журавлева подчеркнула, что метаболизм — это генетически обусловленный процесс, который определяет скорость сжигания калорий и получение энергии из пищи. Базовый уровень метаболизма (BMR) зависит от генетики и размера тела, а не от упражнений или приема лекарств.

Женщины имеют BMR на 3% ниже, чем мужчины, и это зависит от фазы цикла.

Диетолог также опровергла миф о более низком уровне метаболизма у людей с ожирением, утверждая, что исследования показывают, что BMR даже выше у людей с избыточным весом. Журавлева заключила, что набор веса происходит из-за избыточного потребления калорий, а не из-за низкого уровня метаболизма, сообщает Газета.Ру.

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