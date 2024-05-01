Мэр Кишинева Ион Чебан объявил в среду в своем канале в Telegram, что памятный комплекс "Вечность", посвященный героям Великой Отечественной войны, который недавно перешел из ведомства обороны Молдавии в управление мэрии, находится в плохом состоянии.

В офисе пресс-службы мэрии 18 апреля заявили, что названный мемориальный комплекс перешел под управление администрации Кишинева, за это единогласно проголосовали местные депутаты на заседании. Местные поисковики приветствовали эту новость, подчеркнув, что они долгое время ждали такого решения. Они выразили надежду на то, что теперь мемориал будет преобразован и улучшен.

"Мемориальный комплекс "Вечность" недавно перешел в собственность муниципалитета, и сегодня мы вынуждены проводить текущие работы, после чего планируем новые восстановительные работы. Объект, который находится в центре столицы и был под управлением правительства, как и многие другие места, которые пребывают в запустении", — написал Чебан.

По его словам, в Кишиневе есть множество других аналогичных объектов и территорий, находящихся под контролем государства. Мэр отметил, что городским властям было запрещено восстановить сквер возле Кафедрального Собора и установить общедоступные туалеты для всех жителей.

"Для этого правительство просит у нас семь стопок документов, и мы вынуждены пройти несколько бюрократических процедур. Мы их установим, модернизируем, построим", — подчеркнул мэр.

Ранее глава пресс-службы кабинета министров Молдавии Даниел Водэ рассказывал, что данный памятник был передан под управление государства в 2007 году, а работы по ремонту и обслуживанию, включая поддержание Вечного огня, на протяжении многих лет финансировались из средств бюджета ведомства обороны.

В период Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых республик СССР, которая приняла удары врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, включая Румынию и Венгрию, начала бомбить территорию Молдавской Советской Социалистической Республики. Во время нацистской оккупации каждый десятый житель республики стал жертвой пыток — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи скончались. Около 200 тысяч человек погибли от голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии, там было создано 49 концлагерей. Почти 400 тысяч молдаван сражались в рядах Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них были отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)