Гастроэнтеролог Неронов высказался относительно последствий постного меню

Гастроэнтеролог Владимир Неронов подчеркнул, что не всем людям рекомендуется отказываться от пищи животного происхождения из-за возможных негативных последствий для здоровья.
Неронов особо отметил, что люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут столкнуться с ухудшением состояния из-за ограничений в питании. Он подчеркнул важность сбалансированного и регулярного питания для таких пациентов.
Эксперт также указал на риски для людей с нарушением пищевого поведения и истощением, которые могут обостриться во время поста. Он предупредил о необходимости прерывания поста для тех, кто заболевает в этот период, так как организму требуется дополнительный белок для борьбы с инфекцией.
Неронов также отметил, что переход на постную пищу может вызвать усиленное ощущение голода и рекомендовал обращаться к врачу, если возникают боли в желудочно-кишечном тракте.
В целом, Неронов предостерегает от безрассудного соблюдения поста, особенно для людей с определенными заболеваниями и состояниями здоровья, подчеркивая важность консультации с врачом перед принятием решения о посте, сообщает РИАМО.
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