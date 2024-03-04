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Взрослый мужчина ударил двух девочек головами друг о друга
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 19:52

Взрослый мужчина ударил двух девочек головами друг о друга

Мужчина в Калужской области схватил двух девочек за головы и ударил их друг о друга. Произошло данное событие в городе Балабаново, Калужская область.

Две девочки играли на крыльце своего дома. Взрослый человек заставил детей открыть дверь подъезда, затем затащил их в дом и стукнул головами друг о друга. У пострадавших разбиты лица, а также есть синяки и сильные кровоподтёки.

Полиция на данный момент проводит расследование случившейся ситуации. Против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Личность преступника установлена, но мотив и обстоятельства произошедшего пока уточняются.

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