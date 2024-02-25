Минздрав поделился методами решения проблем с тестостероном у мужчин

Согласно эксперту Сергею Пульбере, ключевыми шагами для нормализации уровня тестостерона являются отказ от курения и употребления алкоголя, коррекция питания, сна и уровня физической активности.
Токсические вещества и сидячий образ жизни угнетают выработку тестостерона, ведя к снижению либидо и изменчивому настроению. Тестостерон облегчает физические нагрузки, способствует восстановлению после них, а также положительно влияет на мотивацию и стрессоустойчивость. Неправильное питание, недостаток качественного сна и стресс могут отрицательно повлиять на уровень тестостерона, сообщает News.Ru.
Искусственный интеллект становится серьезной угрозой для проведения выборов по всему миру
Искусственный интеллект представляет собой серьезную угрозу для проведения выборов по всему миру, особенно в свете активизации хакеров, использующих ChatGPT, как сообщает издание Time.
Диетолог Тейлор подчеркивает важность рациона питания в управлении уровнем холестерина
Старший диетолог Британского фонда сердца, Виктория Тейлор, подчеркивает важность рациона питания в управлении уровнем холестерина и здоровьем сердечно-сосудистой системы.
Врач Лебедев сообщил, сколько раз в неделю необходимо мыться
Врач Михаил Лебедев предупреждает о возможных негативных последствиях частых походов в душ. Он рекомендует ограничиться 3-4 водными процедурами в неделю, особенно вечером, чтобы избежать обезвоживания кожи и нарушения микрофлоры.
Эксперты: весеннюю аллергию можно успешно контролировать, применяя несколько стратегий
Повышение концентрации пыльцы в воздухе весной является одной из основных причин ее проявления. Основные симптомы аллергии включают зуд и покраснение глаз, чихание, заложенность носа, сопли, кожные высыпания и в редких случаях затрудненное дыхание или астму.