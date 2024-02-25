Минздрав поделился методами решения проблем с тестостероном у мужчин

Согласно эксперту Сергею Пульбере, ключевыми шагами для нормализации уровня тестостерона являются отказ от курения и употребления алкоголя, коррекция питания, сна и уровня физической активности.

Токсические вещества и сидячий образ жизни угнетают выработку тестостерона, ведя к снижению либидо и изменчивому настроению. Тестостерон облегчает физические нагрузки, способствует восстановлению после них, а также положительно влияет на мотивацию и стрессоустойчивость. Неправильное питание, недостаток качественного сна и стресс могут отрицательно повлиять на уровень тестостерона, сообщает News.Ru.