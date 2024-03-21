Ученые выяснили, что полифенолы уменьшают риск диабета и активируют память

Эксперты из Японского Технологического Института Сибаура и Университета Катании в Италии выявили новое полезное свойство полифенолов, горьких и вяжущих компонентов, которые обильно содержатся в ягодах, фруктах, овощах, кофе и чае. Они обнаружили, что эти соединения способствуют улучшению памяти и контролю уровня сахара в крови. Проведённый аналитический обзор существующих исследований, опубликованный в журнале Biomolecules, подтвердил, что полифенолы — это активные растительные соединения с сильными антиоксидантными свойствами, защищающими клетки от повреждений.
Исследование показало, что горькие полифенолы, такие как касталагин, грандинин и вескалагин, присутствующие в зеленом чае, способствуют синтезу гормонов, регулирующих уровень глюкозы в крови, особенно в желудочно-кишечном тракте. Вяжущие полифенолы, или флаванолы, с другой стороны, регулируют активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что влияет на гомеостаз, адаптацию к стрессу, эмоции и память. Эти вяжущие полифенолы в основном содержатся в какао-бобах, сообщает Planet Today.
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