Психолог Рощина выделила факторы, влияющие на ухудшение памяти

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития МГППУ Ирина Рощина указывает, что память является чувствительной функцией, реагирующей на изменения в состоянии организма.

Простуда, гипертония и другие заболевания сосудов могут оказать негативное воздействие на память. Недостаточное кровоснабжение мозга, вызванное инсультами или гипертонией, также может привести к ухудшению когнитивных функций.

Рощина подчеркивает важность поддержания общего здоровья, регулярного медицинского обследования и контроля артериального давления и уровня сахара в крови для предотвращения потери памяти, сообщает Газета.Ру.