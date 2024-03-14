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Психолог Рощина выделила факторы, влияющие на ухудшение памяти
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:13

Психолог Рощина выделила факторы, влияющие на ухудшение памяти

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития МГППУ Ирина Рощина указывает, что память является чувствительной функцией, реагирующей на изменения в состоянии организма.

Простуда, гипертония и другие заболевания сосудов могут оказать негативное воздействие на память. Недостаточное кровоснабжение мозга, вызванное инсультами или гипертонией, также может привести к ухудшению когнитивных функций.

Рощина подчеркивает важность поддержания общего здоровья, регулярного медицинского обследования и контроля артериального давления и уровня сахара в крови для предотвращения потери памяти, сообщает Газета.Ру.

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