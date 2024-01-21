В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, ученые представили простой способ улучшения памяти и замедления процесса когнитивного старения мозга с использованием поливитаминных добавок. Эксперимент, проведенный на 573 участниках в течение двух лет, показал, что те, кто регулярно принимал поливитаминные комплексы, демонстрировали значительные улучшения в общем познании и эпизодической памяти.
Анализ результатов также подтвердил, что микроэлементы, содержащиеся в поливитаминных комплексах, способствовали замедлению процесса когнитивного старения примерно на два года. Хотя исполнительные функции мозга, такие как внимание и планирование, оставались неизменными.
Это открытие представляет особую ценность для пожилых людей, сталкивающихся с проблемами слабоумия, и может открыть новые перспективы в области замедления старения. Ученые выразили намерение продолжить исследования, чтобы дальше изучить потенциал поливитаминных добавок в сфере поддержания здоровья мозга пожилых людей, сообщает МедиаПоток.
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