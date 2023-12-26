Эксперты сообщили, кому не рекомендуется принимать мелатонин

Людям с гипертонией и нарушениями свертываемости крови не рекомендуется употреблять мелатонин. Этот "гормон сна" может взаимодействовать с лекарствами и другими добавками, поэтому перед использованием следует проконсультироваться с врачом.

Дозировка мелатонина в добавках может значительно превышать заявленную, что повышает риск передозировки и сопровождается нервным возбуждением, головокружением и другими симптомами. Консультация с врачом также рекомендуется при беременности, грудном вскармливании, депрессии и судорожных расстройствах, а также при использовании других лекарств и добавок, сообщает Газета.Ру.