Эксперты сообщили, кому не рекомендуется принимать мелатонин

Людям с гипертонией и нарушениями свертываемости крови не рекомендуется употреблять мелатонин. Этот "гормон сна" может взаимодействовать с лекарствами и другими добавками, поэтому перед использованием следует проконсультироваться с врачом.
Дозировка мелатонина в добавках может значительно превышать заявленную, что повышает риск передозировки и сопровождается нервным возбуждением, головокружением и другими симптомами. Консультация с врачом также рекомендуется при беременности, грудном вскармливании, депрессии и судорожных расстройствах, а также при использовании других лекарств и добавок, сообщает Газета.Ру.
Китаец бросил беременную тайку из-за того, что она забеременела девочкой
Китайский гражданин бросил свою тайскую девушку из-за того, что она забеременела девочкой. Перед этим он заявлял, что пол ребенка ему не важен, но когда узнал, что это будет дочь, прекратил общение.
Исследование выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья
Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, Королевской бесплатной больницы, Оксфордского и Кембриджского университетов, выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья. Анализ данных о 300 тысячах взрослых позволил ученым сделать несколько ключевых выводов.
Врач Пушкина: дыхание ртом может быть вреднее, чем курение
Дыхание ртом может быть вреднее, чем курение, пояснила врач миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина. Ротовое дыхание лишает организм естественной защиты - монооксида азота, который вырабатывается при дыхании через нос.
Иранский автопроизводитель SAIPA получил официальное одобрение для продаж своих автомобилей на рынке в РФ
Официальный дистрибьютор, компания "Лаки Кэренси", сообщила, что SAIPA представит две первые модели - кросс-хэтч Quik и седан Saina S, цены на которые начнутся от 1,22 млн рублей.