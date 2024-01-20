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Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:02

Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19

На 91-м году жизни скончался композитор Шота Меладзе. По данным Telegram-канала SHOT, музыканта госпитализировали в ноябре прошлого года с осложнениями после COVID-19, и он находился без сознания в реанимации.

Сегодня Шота Меладзе записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и объявил о причине смерти — утрате близкого человека.

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