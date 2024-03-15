Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил свое мнение по поводу саммита, собранного для обсуждения «формулы мира». В своем Телеграм-канале чиновник выложил говорящую саму за себя фотографию и сопровождающий текст. На снимке запечатлена виселица, а сам снимок был создан в 1943 году.
- Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, - сообщил Медведев в тексте.
Свое мнение он поддержал такими же пожеланиями и президенту Латвии. Эдгарс Ринкевичус ранее призывал разрушить Россию.
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