Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил свое мнение по поводу саммита, собранного для обсуждения «формулы мира». В своем Телеграм-канале чиновник выложил говорящую саму за себя фотографию и сопровождающий текст. На снимке запечатлена виселица, а сам снимок был создан в 1943 году.

- Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, - сообщил Медведев в тексте.

Свое мнение он поддержал такими же пожеланиями и президенту Латвии. Эдгарс Ринкевичус ранее призывал разрушить Россию.