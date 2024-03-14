Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 91,5449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 100,1869
Медведев предлагает Украине безоговорочную капитуляцию
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:34

Медведев предлагает Украине безоговорочную капитуляцию

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к своим подписчикам в Телеграм-канале с предложением. По его мнению, после того, как Украина признает поражение, Киев должен капитулировать, признав все территории российскими и подписав акт о воссоединении с РФ. Также Медведев в очередной раз подчеркнул нежелание Киева вести переговоры.

- Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин, - написал политик.

Такой вариант развития событий он называл российским вариантом формулы мира, которая будет обсуждаться на международном саммите.

Мир

Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени

Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени

По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.

Читать полностью
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза

Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза

Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.

Читать полностью

Общество

Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой

Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой

Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.

Читать полностью
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей

В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей

В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.

Читать полностью

Новости