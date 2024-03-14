Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к своим подписчикам в Телеграм-канале с предложением. По его мнению, после того, как Украина признает поражение, Киев должен капитулировать, признав все территории российскими и подписав акт о воссоединении с РФ. Также Медведев в очередной раз подчеркнул нежелание Киева вести переговоры.

- Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин, - написал политик.

Такой вариант развития событий он называл российским вариантом формулы мира, которая будет обсуждаться на международном саммите.