Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к своим подписчикам в Телеграм-канале с предложением. По его мнению, после того, как Украина признает поражение, Киев должен капитулировать, признав все территории российскими и подписав акт о воссоединении с РФ. Также Медведев в очередной раз подчеркнул нежелание Киева вести переговоры.
- Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин, - написал политик.
Такой вариант развития событий он называл российским вариантом формулы мира, которая будет обсуждаться на международном саммите.
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени
По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.