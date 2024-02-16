Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что не видит у Киева политической самостоятельности. По словам политика, Украина давно стала банальным инструментом в руках Запада: из страны сделали слепое орудие борьбы с РФ.

Медведев также озвучил мнение о том, что на такие шаги США идет из-за собственной несостоятельности, и старается выиграть схватку с Россией чужими руками. Не так давно генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже заявлял о том, что страны опасаются гибридных атак от РФ. Ответ на это дала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.