Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что не видит у Киева политической самостоятельности. По словам политика, Украина давно стала банальным инструментом в руках Запада: из страны сделали слепое орудие борьбы с РФ.
Медведев также озвучил мнение о том, что на такие шаги США идет из-за собственной несостоятельности, и старается выиграть схватку с Россией чужими руками. Не так давно генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже заявлял о том, что страны опасаются гибридных атак от РФ. Ответ на это дала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.
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