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Дмитрий Медведев указал на разницу между нашей и западной оппозициями
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:11

Дмитрий Медведев указал на разницу между нашей и западной оппозициями

Дмитрий Медведев увидел две большие между оппозицией в России и оппозицией в западных странах. Если в России это люди, которые выступает против своей страны, по принципу "чем хуже. тем лучше", то западные оппозиционеры более адекватные, чем те лидеры, которые стоят у власти в большинстве Европейских стран и способны "оздоровить политический ландшафт".

"Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (открыто и тайно) достичь достойных результатов на выборах", — написал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Именно поэтому их так боятся хитрожопые интеллектуальные кастраты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные слюнтяи, сегодня стоящие у руля многих западных стран", — пишет Медведев.

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