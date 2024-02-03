Дмитрий Медведев увидел две большие между оппозицией в России и оппозицией в западных странах. Если в России это люди, которые выступает против своей страны, по принципу "чем хуже. тем лучше", то западные оппозиционеры более адекватные, чем те лидеры, которые стоят у власти в большинстве Европейских стран и способны "оздоровить политический ландшафт".

"Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (открыто и тайно) достичь достойных результатов на выборах", — написал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Именно поэтому их так боятся хитрожопые интеллектуальные кастраты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные слюнтяи, сегодня стоящие у руля многих западных стран", — пишет Медведев.