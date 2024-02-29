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После медосмотра Байден сказал, что
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:39

После медосмотра Байден сказал, что "все в полном порядке"

Президент США Джо Байден прошел медосмотр, результаты которого опубликованы в общем доступе. Врач-терапевт Кевин О'Коннор сделал заключение. Теперь весь мир знает состояние здоровья американского лидера. Выяснилось, что 81-летний президент имеет целый букет болезней.

В частности, у него обнаружен апноэ во сне — проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. А также у главы Белого Дома гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

ТАСС сообщает, что по мнению самого Байдена, ничего нового медосмотр не выявил. "Они считают, что я выгляжу слишком молодо. Я в порядке, все в полном порядке", — такие заявления прессе Джо Байдена передает агентство.

Ранее официальный Белый дом заявлял, что политический лидер вполне в состоянии выполнять свои обязанности и может ещё поработать президентом. Между тем, почти каждый день Байден попадает в неловкие ситуации и делает оговорки и высказывания, заставляющие серьезно сомневаться в адекватности главы США.






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