Президент США Джо Байден прошел медосмотр, результаты которого опубликованы в общем доступе. Врач-терапевт Кевин О'Коннор сделал заключение. Теперь весь мир знает состояние здоровья американского лидера. Выяснилось, что 81-летний президент имеет целый букет болезней.

В частности, у него обнаружен апноэ во сне — проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. А также у главы Белого Дома гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

ТАСС сообщает, что по мнению самого Байдена, ничего нового медосмотр не выявил. "Они считают, что я выгляжу слишком молодо. Я в порядке, все в полном порядке", — такие заявления прессе Джо Байдена передает агентство.

Ранее официальный Белый дом заявлял, что политический лидер вполне в состоянии выполнять свои обязанности и может ещё поработать президентом. Между тем, почти каждый день Байден попадает в неловкие ситуации и делает оговорки и высказывания, заставляющие серьезно сомневаться в адекватности главы США.











