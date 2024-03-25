Депутаты и сенаторы Госдумы предложили новый документ, который поможет частично декриминализовать работу медиков. Как считают чиновники, на это повлияет изменение терминов, которые характеризуют деятельность специалистов.
Вместо термина "медицинская помощь" теперь предполагается писать "медицинская услуга". Такая формулировка поможет снизить ответственность врачей за произведенные действия, считают депутаты. На данный момент законопроект уже отправлен на рассмотрение. В качестве аргументов чиновники привели увеличений обращений по привлечению врачей к уголовной ответственности. Эта статья УК сообщает об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Новая формулировка лишит статью легитимности в отношении врачей.
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