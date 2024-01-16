Бесплатная медицинская помощь в России получит новые бонусы, а количество услуг для населения расширится

Новая программа государственных гарантий уже утверждена правительством России. Ее приняли не только на 2024, но два последующих года - в качестве плана. Об этом сообщил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Медицинская помощь станет более доступной за счет увеличения расходов. Коснулась новая программа многих направлений медицины: здесь и диспансеризация (особое внимание уделили для тех пациентов, которые перенесли ковид), и оценка здоровья россиян в репродуктивном возрасте, и внимание к семейным людям с детьми. Впервые в списке врачей, консультацию которого можно получить по ОМС, появился медицинский психолог.

В базовую программу ОМС переведены 25 особенно востребованные методы лечения по таким профилям как «Акушерство и гинекология"», «Педиатрия», «Офтальмология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Травматология и ортопедия» и «Урология"». Все они вошли в список высокотехнологичной помощи.