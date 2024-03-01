К 2025 году в России построят 29 детских больниц

В России смертность среди младенцев упала на 50%, а смертность среди детей постарше более чем на 50%, данные привела зам министра здравоохранения Евгения Котова.
Котова также добавила, что подобные показатели свидетельствуют о высоком благосостоянии в российском обществе.
К 2025 году в России хотят построить 29 детских больниц, которые будут оборудованы новейшей техникой и просторными помещениями. В 2023 году было открыто восемь медцентров подобного назначения, отметила Котова. В 2023 году провели 1 миллион 200 тысяч обследований новорождённых.
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