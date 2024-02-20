Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера

Хотя эти препараты могут замедлить ухудшение когнитивных функций, они также сопряжены с потенциальными серьезными побочными эффектами, такими как сокращение объема мозга и кровотечения.
Руководитель отдела политики в Alzheimer's Research UK подчеркнул, что эти препараты имеют ограниченный эффект и могут вызывать серьезные побочные эффекты, которые требуется полностью изучить перед тем, как они будут доступны для пациентов.
Принятие решения о разрешении использования лекарства Leqembi ожидается на следующей неделе в Великобритании, а относительно лекарства Donanemab — позже в этом году. Исследования показали, что Leqembi может снизить скорость ухудшения когнитивных функций на 27%, а Donanemab на 35% по сравнению с плацебо. Однако у некоторых пациентов, принимавших Leqembi, возникали серьезные побочные эффекты, включая отек мозга и кровотечения, что привело к смертным исходам, сообщает Planet Today.
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