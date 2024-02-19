Эксперт Саверский: неразборчивые рецепты лекарств вызывают ошибки

Эксперт Александр Саверский отмечает, что такие неразборчивые рецепты могут привести к ошибкам в выдаче лекарств в аптеке, что в свою очередь может иметь серьезные последствия, включая отравление пациента.
Саверский рекомендует пациентам переспрашивать названия лекарств, если они сложно читаемы, и даже предлагает повторить наименование медикамента своим почерком, чтобы избежать недоразумений.
Он подчеркивает, что игнорирование этой проблемы может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая аллергические реакции и побочные эффекты, сообщает МедиаПоток.
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