Новое лекарство от туберкулеза, ганфеборол, успешно прошло вторую фазу клинических испытаний

Международный коллектив медиков под руководством Давида Барроса-Агирре из компании GSK завершил исследование, которое включало 76 южноафриканских мужчин, недавно заразившихся туберкулезом.
Участники испытаний получали либо стандартную терапию, либо различные дозировки ганфеборола.
Результаты показали, что более высокие дозы ганфеборола были сопоставимы по эффективности со стандартной терапией, без наблюдения опасных побочных эффектов. Успешное завершение второй фазы открывает путь для более широких испытаний среди различных категорий пациентов, что существенно расширит арсенал лекарств для борьбы с туберкулезом, сообщает ТАСС.
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