Минздрав сообщил о ситуации с ценами на лекарства

Заместитель министра здравоохранения России, Сергей Глаголев, сообщил на выставке-форуме "Россия" о текущей ситуации с ценами на жизненно важные лекарства. Он подчеркнул, что рост цен на эти препараты не превышает уровня инфляции.

После пандемии были внесены изменения в регулирование и созданы механизмы для ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которых ранее не хватало в стране. Глаголев также отметил, что информация о наличии и запасах лекарств контролируется в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке, сообщает РИА Новости.