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Минздрав сообщил о ситуации с ценами на лекарства
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:06

Минздрав сообщил о ситуации с ценами на лекарства

Заместитель министра здравоохранения России, Сергей Глаголев, сообщил на выставке-форуме "Россия" о текущей ситуации с ценами на жизненно важные лекарства. Он подчеркнул, что рост цен на эти препараты не превышает уровня инфляции.

После пандемии были внесены изменения в регулирование и созданы механизмы для ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которых ранее не хватало в стране. Глаголев также отметил, что информация о наличии и запасах лекарств контролируется в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке, сообщает РИА Новости.

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