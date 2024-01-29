За три года в аптеках России зафиксировано сокращение ассортимента лекарств

За три года в аптеках России наблюдается значительное сокращение ассортимента лекарств, особенно затрагивающее сегмент препаратов стоимостью до 100 рублей. Согласно данным DSM Group, в 2023 году общее количество лекарств в российских аптеках снизилось на 11%.

Особенно существенное уменьшение затронуло дешевые препараты, которых в 2020 году было 8,8 тысяч позиций, а теперь их число сократилось до 4,6 тысяч. Интересно, что именно этот сегмент, несмотря на сокращение ассортимента, остается популярным среди потребителей, сообщает Национальная Служба Новостей.