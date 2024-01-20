Китайские ученые достигли прорыва в области лечения анемии с использованием искусственного интеллекта

Специальная платформа Chemistry42, объединяющая более 40 моделей ИИ, обнаружила новый ингибитор пролилгидроксилазы (PHD), воздействующий на процессы выработки эритроцитов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry (JMC), подчеркивает потенциальную эффективность средства в борьбе с анемией при хронической болезни почек.
Генеративный искусственный интеллект Chemistry42 провел анализ различных вариантов ингибиторов PHD, используя встроенные фильтры для оценки синтеза и других параметров. Оптимальная комбинация была выделена, что привело к созданию вещества, успешно прошедшего тесты на крысах, снижая проявление анемии. Синтез данного соединения отмечен как относительно простая задача.
Исследование подчеркивает, что благодаря Chemistry42 и генеративному искусственному интеллекту, процесс открытия лекарств был ускорен, сохраняя при этом их новизну и качество. Первый автор исследования, Сяоюй Дин, подчеркнул всестороннюю поддержку от генерации молекул до выбора соединений в рамках данного проекта, сообщает Газета.Ру.
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