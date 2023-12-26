Исследование выявило, что физическая активность может снизить расходы на медицину более чем на 70%

Исследование, проведенное Университетом Осаки и опубликованное в Journal of Transport & Health, подчеркивает важность физической активности для снижения расходов на медицину. Анализ данных пациентов в Японии, использующих устройства для мониторинга активности в период пандемии, выявил, что увеличение физической активности, особенно через прогулки, может снизить расходы на лечение одиннадцати заболеваний на более чем 70%.

Важно отметить, что привычное использование автомобилей в худшем случае может увеличить расходы на медицину на 160%. Эти результаты подчеркивают связь между образом жизни, физической активностью и затратами на здравоохранение, сообщает Общественная Служба Новостей.