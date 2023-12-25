В Правительстве РФ приняли меры по увеличению доступности медицинской помощи для граждан

В результате принятых мер Правительства Российской Федерации согласно постановлению "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации", начиная с 2024 года ожидается значительное улучшение доступности медицинской помощи в стране.
Предусмотрено внедрение передвижных медицинских комплексов, которые регионы смогут закупать для предоставления медицинской помощи и проведения профилактических осмотров. Кроме того, регионы получат финансирование на капитальный ремонт поликлиник и больниц, а также на приобретение нового оборудования. Общий бюджет на развитие первичного звена здравоохранения в 2024 году составляет 80 миллиардов рублей, сообщает Газета.Ру.
Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.
Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
Режиссером вновь является Джеймс Ван, а главную роль исполняет Джейсон Момоа. На предпремьерных просмотрах в четверг фильм собрал всего $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах, что существенно меньше, чем $9 млн, собранные оригинальным "Акваменом".
Московский холдинг выпустил более 4,5 миллионов сладких подарочных наборов к Новому году
Продукция таких известных компаний, как 'Рот Фронт', 'Красный Октябрь' и 'Бабаевский', уже доступна в магазинах по всей России. На данный момент в столице действует около 100 кондитерских предприятий, обеспечивающих более 19 тысяч рабочих мест.
Оксана Цышкова выделяет основные различия между гриппом и ОРВИ
Оксана Цышкова, реабилитолог и эксперт по комплексному ведению неврологических дефицитов, выделяет основные различия между гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В контексте активного циркулирования различных вирусов подчеркивается важность точного диагноза для правильного лечения, особенно учитывая потенциальные осложнения.