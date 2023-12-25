В Правительстве РФ приняли меры по увеличению доступности медицинской помощи для граждан

В результате принятых мер Правительства Российской Федерации согласно постановлению "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации", начиная с 2024 года ожидается значительное улучшение доступности медицинской помощи в стране.

Предусмотрено внедрение передвижных медицинских комплексов, которые регионы смогут закупать для предоставления медицинской помощи и проведения профилактических осмотров. Кроме того, регионы получат финансирование на капитальный ремонт поликлиник и больниц, а также на приобретение нового оборудования. Общий бюджет на развитие первичного звена здравоохранения в 2024 году составляет 80 миллиардов рублей, сообщает Газета.Ру.