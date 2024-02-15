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Внедрять новые принципы в медицину предложил Путин
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:23

Внедрять новые принципы в медицину предложил Путин

Система здравоохранения в России должна перейти на новые принципы. В центре ее должен стоять человек, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего, который проходил в Москве 14 февраля, сообщает "РИА Новости".

"В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения", — сказал Президент России.

Выплаты медикам вырастут, помимо базовой зарплаты, врачи и медсестры будут получать от 30 т. р. до 50 т. р. в зависимости от размера населенного пункта, где они работают. Выплаты начнутся уже этой весной.

Диагностирование онкологии на начальных стадиях выросло, лечение с помощью химио- и лучевой терапии также выросло на десятки процентов. Президент обратил внимание, что Россия должна быть готова к глобальным вызовам — эпидемиям и эпизоотиям, развивать отечественную научно-технологическую базу

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