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Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:19

Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств

Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.

Университет активно занимается производством инновационных препаратов, сертифицированных по стандарту GMP, в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Одним из ключевых направлений является разработка препарата, способного снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, в университете ведутся работы над препаратом для восстановления функции печени при хронических гепатитах, сообщает NVL.

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