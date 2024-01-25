Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств

Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.

Университет активно занимается производством инновационных препаратов, сертифицированных по стандарту GMP, в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Одним из ключевых направлений является разработка препарата, способного снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, в университете ведутся работы над препаратом для восстановления функции печени при хронических гепатитах, сообщает NVL.