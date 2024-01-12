В 2024 году в России внесены изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), которая теперь включает консультации медицинских психологов. Нововведение распространяется на граждан, находящихся на диспансерном учете, беременных женщин и ветеранов.

Пациенты с указанными хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ, вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, болезнь Крона и новообразования, также подпадают под диспансерное наблюдение согласно приказу Минздрава. Согласно программе правительства на период 2024–2026 годов, пациенты могут получить консультации медицинских психологов по направлению врача. Инновации направлены на расширение спектра медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, и включение в них психологической поддержки для определенных групп населения, сообщает Ura.Ru.