С 5 января бригадам скорой помощи разрешено оказывать помощь гражданам без их письменного согласия

С 5 января вступил в силу закон, разрешающий бригадам скорой помощи оказывать помощь гражданам без их письменного согласия, если эта помощь оказывается вне медицинской организации и пациент или его представитель не отказывались от нее ранее в письменной форме.
Факт оказания помощи должен быть зафиксирован в медкарте больного.
Это изменение направлено на обеспечение незамедлительной и своевременной помощи, особенно в случаях, когда пациент не может осознать необходимость вмешательства из-за психологического стресса или в ситуациях, где необходимость согласия родителей для оказания медицинской помощи ребенку оказывается труднодоступной в силу отсутствия родителей на месте происшествия.
Ранее требовалось решение консилиума врачей, что часто было затруднительно вне клиники. Учтено, что задержка в медицинском вмешательстве может представлять опасность для жизни и здоровья человека, сообщает Российская Газета.
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