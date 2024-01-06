С 5 января бригадам скорой помощи разрешено оказывать помощь гражданам без их письменного согласия

С 5 января вступил в силу закон, разрешающий бригадам скорой помощи оказывать помощь гражданам без их письменного согласия, если эта помощь оказывается вне медицинской организации и пациент или его представитель не отказывались от нее ранее в письменной форме.

Факт оказания помощи должен быть зафиксирован в медкарте больного.

Это изменение направлено на обеспечение незамедлительной и своевременной помощи, особенно в случаях, когда пациент не может осознать необходимость вмешательства из-за психологического стресса или в ситуациях, где необходимость согласия родителей для оказания медицинской помощи ребенку оказывается труднодоступной в силу отсутствия родителей на месте происшествия.

Ранее требовалось решение консилиума врачей, что часто было затруднительно вне клиники. Учтено, что задержка в медицинском вмешательстве может представлять опасность для жизни и здоровья человека, сообщает Российская Газета.