Представлены результаты комплексного мониторинга медицинских нейросетей

Заммэр Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, представила результаты комплексного мониторинга медицинских нейросетей, проведенного в течение 2023 года в столичной системе здравоохранения. В ходе этого периода было осуществлено более 500 мониторингов и 200 тестирований искусственного интеллекта (ИИ), что превышает показатели предыдущего года в 1,5 раза. 15% сервисов ИИ были отправлены на доработку в результате проверки, сообщает РБК.
Основным фокусом специалистов стала безопасность инструментов и сервисов, работающих с данными пациентов. Процесс включает жесткий отбор, контроль при изменениях версий и требований к работе сервисов, а также мониторинг качества работы на потоке исследований. Нейросети активно используются в столичной системе здравоохранения для диагностики лучевых снимков, помогая выявлять заболевания на рентгенах и томографии. Врачи имеют доступ к 60 алгоритмам по 29 направлениям диагностики и восьми комплексным ИИ-сервисам.
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