Механизм контроля за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в России изменится с этого года, следует из дорожной карты Росздравнадзора, пишут "Известия".
Данные об их стоимости будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств (ФГИС МДЛП). При помощи этой системы надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы.
Сейчас в базе ФГИС хранятся сведения об участниках оборота фармпродукции и всех действиях с ней. Там отображаются такие данные как: введении в оборот, перемещении по цепочке изготовители — посредники — медучреждения и аптеки, переупаковке, выбытии из оборота.
С появлением нового функционала у ФГИС МДЛП цены на лекарства из перечня ЖНВЛП начнут контролироваться жестче.
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