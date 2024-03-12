Механизм контроля за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в России изменится с этого года, следует из дорожной карты Росздравнадзора, пишут "Известия".

Данные об их стоимости будут заноситься в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств (ФГИС МДЛП). При помощи этой системы надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы.

Сейчас в базе ФГИС хранятся сведения об участниках оборота фармпродукции и всех действиях с ней. Там отображаются такие данные как: введении в оборот, перемещении по цепочке изготовители — посредники — медучреждения и аптеки, переупаковке, выбытии из оборота.

С появлением нового функционала у ФГИС МДЛП цены на лекарства из перечня ЖНВЛП начнут контролироваться жестче.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma уверен, что аптечные сети выиграют от запуска нового механизма.





