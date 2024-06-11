Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой партии "Голкар", министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто и подчеркнул, что страны приблизились к установлению стратегического партнерства.
Видеоматериалы встречи были опубликованы на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"Провел встречу с главой партии "Голкар", министром-координатором по экономическим вопросам Республики Индонезия Аирланггой Хартарто. Индонезия и Россия имеют давние традиции взаимовыгодного сотрудничества. Мы надеемся на развитие и укрепление данного партнерства. В данный момент наши страны достигли уровня стратегического сотрудничества", — сообщил Медведев в социальной сети "ВКонтакте".
Медведев отметил, что они обсудили перспективы межпартийного сотрудничества, торгово-экономические связи и выделили взаимодействие в области энергетики, машиностроения, сельскохозяйственного сектора, туризма и других отраслей.
Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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