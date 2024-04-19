Врач Кристин Нгуен из клиники Майо утверждает, что отказ от мяса не приводит к дефициту питательных веществ или ухудшению иммунитета. Важно сбалансированное употребление разнообразной растительной пищи, включая орехи, фасоль и бобовые, богатые клетчаткой, а также растения, содержащие фитонутриенты.
Фитонутриенты, такие как каротиноиды и флавоноиды, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогая защитить организм от повреждений и стимулируя иммунную систему. Таким образом, правильное растительное питание обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, даже без употребления мяса, сообщает Газета.Ру.
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