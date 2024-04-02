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Врачи Малышева и Гандельман сообщили о вреде переработанного мяса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:56

Врачи Малышева и Гандельман сообщили о вреде переработанного мяса

Исследования показывают, что временный отказ от мяса может быть полезен, особенно при добавлении в рацион овощей и фруктов. Однако, отказ от мяса должен компенсировать наличие витаминов и микроэлементов в рационе, чтобы избежать потери мышечной массы и других негативных последствий, особенно для детей и пожилых людей.

По словам врачей, исследования также показывают прямую связь между употреблением переработанного мяса и риском развития рака кишечника, молочной железы, эндометрия, легких, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Даже небольшие ежедневные порции переработанного мяса могут увеличить этот риск, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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