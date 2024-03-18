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Ученые разъяснили, почему мясо питона полезнее, чем говядина
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:15

Ученые разъяснили, почему мясо питона полезнее, чем говядина

Ученые из Британии, Австралии, Вьетнама и Южно-Африканской Республики провели исследование, сравнивая пользу мяса питона с привычными видами мяса, такими как говядина и свинина.

Результаты исследования показали, что мясо змей содержит большее количество полезных веществ. Особенно выгодно разведение крупных питонов, так как они могут находиться длительное время без пищи, что снижает затраты на корм в сравнении с другими видами скота. В настоящее время специалисты продолжают изучать вопросы выгоды, удобства и целесообразности разведения змей, сообщает МедиаПоток.

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