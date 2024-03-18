Ученые разъяснили, почему мясо питона полезнее, чем говядина

Ученые из Британии, Австралии, Вьетнама и Южно-Африканской Республики провели исследование, сравнивая пользу мяса питона с привычными видами мяса, такими как говядина и свинина.
Результаты исследования показали, что мясо змей содержит большее количество полезных веществ. Особенно выгодно разведение крупных питонов, так как они могут находиться длительное время без пищи, что снижает затраты на корм в сравнении с другими видами скота. В настоящее время специалисты продолжают изучать вопросы выгоды, удобства и целесообразности разведения змей, сообщает МедиаПоток.
Bloomberg сообщает о растущей нехватке судов для установки морских ветряных турбин
Прогнозируется, что к 2035 году мощности морской ветроэнергетики вырастут в 5 раз, однако число судов для установки турбин не увеличивается достаточно быстро.
Карл III тяжело болен, но не умер, как сообщила официальная британская сторона
Канцелярия британского короля Карла III опровергла слухи о его смерти. 26 января престарелый король перенёс операцию на простату. В ходе операционного решения у монарха был обнаружен рак.
Исследование мозга круглых червей показало наличие "индивидуальности" в нейронной активности в самом простом мозге
Команда ученых из Токийского университета обнаружила общие черты и уникальные различия в деятельности мозга червей с использованием компьютерного моделирования на основе их мозговой активности.
Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании молочной продукции к осени 2024 года
Прогнозируется увеличение цен на 7-10%.