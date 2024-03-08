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Врач Кашух предупреждает о главных ошибках при приготовлении еды, которые могут привести к отравлению
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:58

Врач Кашух предупреждает о главных ошибках при приготовлении еды, которые могут привести к отравлению

Основные факторы, которые могут привести к отравлению включают в себя отсутствие привычки мытья рук перед готовкой и нежелание помыть мясо и яйца перед приготовлением.

Кашух объясняет, что бактерии на руках могут вызвать инфекционные заболевания, а при мытье мяса бактерии остаются на поверхностях, что способствует переносу на другие продукты. Эксперт рекомендует использовать разные доски для разных продуктов и избегать пробования еды до готовности, сообщает Газета.Ру.

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