Врач Кашух предупреждает о главных ошибках при приготовлении еды, которые могут привести к отравлению

Основные факторы, которые могут привести к отравлению включают в себя отсутствие привычки мытья рук перед готовкой и нежелание помыть мясо и яйца перед приготовлением.
Кашух объясняет, что бактерии на руках могут вызвать инфекционные заболевания, а при мытье мяса бактерии остаются на поверхностях, что способствует переносу на другие продукты. Эксперт рекомендует использовать разные доски для разных продуктов и избегать пробования еды до готовности, сообщает Газета.Ру.
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