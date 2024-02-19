Врач Баранова представила аргументы против обрезания жира с мяса

Врач Ирина Баранова объяснила, что жирные части мяса имеют свою пользу для здоровья. Она подчеркнула, что сочетание мяса и жира способствует лучшему усвоению продукта.

Рекомендации включают не только сохранение жира на мясе, но и добавление растительных жиров, таких как натуральные масла, для улучшения усвоения полезных веществ. Врач подчеркнула важность равномерного употребления белков, жиров и углеводов, а также разнообразия в рационе с добавлением бобовых продуктов, сообщает МедиаПоток.