Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера

Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.

Результаты указывают на то, что те, у кого ранее была диагностирована болезнь Альцгеймера, часто употребляли в пищу мясные полуфабрикаты, такие как пироги с мясом, сосиски, ветчина, пицца и гамбургеры. В их рационе наблюдалось недостаточное количество фруктов и овощей. С другой стороны, у людей без когнитивных нарушений выявлено более высокое потребление вина.

Авторы исследования выразили надежду, что эти результаты могут стимулировать молодое поколение придерживаться здорового питания. Ученые также подчеркнули, что сокращение потребления мясных полуфабрикатов может оказать положительное воздействие на сохранение здоровья мозга в пожилом возрасте, сообщает Газета.Ру.