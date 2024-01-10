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Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:10

Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом

Диетолог Антонина Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом, подчеркивая связь между этим блюдом и рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Она отметила, что избыточное потребление насыщенных жиров и соли, присутствующих в холодце, может негативно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с органами ЖКТ и суставами. Стародубова рекомендует исключить холодец из рациона при наличии проблем с ЖКТ, сердцем и почками, предпочитая диетические сорта мяса и добавление желатина при приготовлении блюд. В случае отсутствия противопоказаний рекомендуется употреблять не более 100 г холодца, сообщает News.Ru.

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