Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом

Диетолог Антонина Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом, подчеркивая связь между этим блюдом и рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Она отметила, что избыточное потребление насыщенных жиров и соли, присутствующих в холодце, может негативно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с органами ЖКТ и суставами. Стародубова рекомендует исключить холодец из рациона при наличии проблем с ЖКТ, сердцем и почками, предпочитая диетические сорта мяса и добавление желатина при приготовлении блюд. В случае отсутствия противопоказаний рекомендуется употреблять не более 100 г холодца, сообщает News.Ru.