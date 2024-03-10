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Диетологи рекомендуют туристам воздержаться от употребления острых экзотических блюд
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:25

Диетологи рекомендуют туристам воздержаться от употребления острых экзотических блюд

Диетологи сообщают, что острые экзотические блюда могут негативно повлиять на здоровье, особенно у неподготовленных людей. Экзотические блюда, включая тайский салат "сом там", "курицу пири-пири", куриные крылья "баффало", и другие, часто содержат острые приправы, способные вызвать аллергическую реакцию или даже серьезные осложнения, особенно у людей с проблемами здоровья, таких как болезни почек.

Некоторые специалисты также предупреждают о потенциальной опасности комбинации острой пищи с вином, так как перец может уменьшить вкус вина, сообщает МИР24.

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