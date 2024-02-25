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Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:50

Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" отметил, что треть всех болезней в России связана с неправильным питанием, а ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30%.

Эти недуги являются одной из главных причин смертности.

Мурашко также подчеркнул, что помимо качественной медицинской помощи, важную роль играет стремление самих людей к здоровому образу жизни. Он выразил необходимость создания условий для здорового образа жизни, мотивации к здоровому поведению и повышения грамотности населения в вопросах здоровья, сообщает Вечерняя Москва.

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