Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" отметил, что треть всех болезней в России связана с неправильным питанием, а ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30%.

Эти недуги являются одной из главных причин смертности.

Мурашко также подчеркнул, что помимо качественной медицинской помощи, важную роль играет стремление самих людей к здоровому образу жизни. Он выразил необходимость создания условий для здорового образа жизни, мотивации к здоровому поведению и повышения грамотности населения в вопросах здоровья, сообщает Вечерняя Москва.