Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" отметил, что треть всех болезней в России связана с неправильным питанием, а ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30%.
Эти недуги являются одной из главных причин смертности.
Мурашко также подчеркнул, что помимо качественной медицинской помощи, важную роль играет стремление самих людей к здоровому образу жизни. Он выразил необходимость создания условий для здорового образа жизни, мотивации к здоровому поведению и повышения грамотности населения в вопросах здоровья, сообщает Вечерняя Москва.
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