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Врач Халиль подчеркнула важность правильного питания в предотвращении грыжи пищевода
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:15

Врач Халиль подчеркнула важность правильного питания в предотвращении грыжи пищевода

Другие эксперты также поддерживают этот подход, подчеркивая, что разнообразный и рациональный рацион способствует предотвращению данного заболевания. Рекомендации включают ограничение употребления грубой растительной пищи, молока, жирного мяса, бобов и маринадов.

Важно употреблять пищу пять раз в день небольшими порциями, с последним приемом за три часа до сна.

Врач также подчеркнула важность поддержания здорового веса, регулярных физических упражнений, особенно укрепляющих мышцы пресса, и предупреждение чрезмерных тренировок и поднятия тяжестей.

Хотя лечение может быть как консервативным (диета № 1, медикаментозное лечение для симптомов), так и хирургическим, врач рекомендует консервативный подход для пациентов с небольшими грыжами и отсутствием выраженных симптомов, сообщает SM.News.

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