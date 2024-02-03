Врач Халиль подчеркнула важность правильного питания в предотвращении грыжи пищевода

Другие эксперты также поддерживают этот подход, подчеркивая, что разнообразный и рациональный рацион способствует предотвращению данного заболевания. Рекомендации включают ограничение употребления грубой растительной пищи, молока, жирного мяса, бобов и маринадов.
Важно употреблять пищу пять раз в день небольшими порциями, с последним приемом за три часа до сна.
Врач также подчеркнула важность поддержания здорового веса, регулярных физических упражнений, особенно укрепляющих мышцы пресса, и предупреждение чрезмерных тренировок и поднятия тяжестей.
Хотя лечение может быть как консервативным (диета № 1, медикаментозное лечение для симптомов), так и хирургическим, врач рекомендует консервативный подход для пациентов с небольшими грыжами и отсутствием выраженных симптомов, сообщает SM.News.
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