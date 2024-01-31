Диетолог Стародубцева выделяет эффективные методы похудения

Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева рекомендует эффективные методы похудения, основанные на исключении из рациона определенных продуктов. По ее мнению, первоочередным шагом к снижению веса является идентификация истинной причины лишних килограммов. Важно отметить, что советы по похудению следует применять совместно с квалифицированным специалистом.
Чтобы достичь успеха в похудении, рекомендуется исключить из рациона мучное, картошку, и другие вредные продукты. Вместо них стоит вводить в рацион чистую питьевую воду (30 мл на 1 кг веса), клетчатку из зелени и овощей, а также цельные крупы, такие как пшено и гречка. Кроме того, диетолог предупреждает о вреде красного мяса и рафинированного сахара, рекомендуя сократить их потребление для улучшения работы организма, сообщает РИАМО.
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