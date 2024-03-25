Эксперты выделили основные правила питания для людей после 60 лет

После 60 лет необходимо пересмотреть рацион питания, учитывая изменения в организме. Эксперты рекомендуют ограничить прием калорий до 2100-2200 килокалорий в день, увеличивая физическую активность.

Распределение питания на 4-5 приемов помогает ускорить метаболизм и стабилизировать уровень сахара в крови. Важно увеличить потребление рыбы, овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, сократить потребление мяса, хлеба и сахара. Также рекомендуется ограничить потребление соли, увеличить употребление воды и обеспечить достаточный прием белка (не менее 60 граммов в день), сообщает Вечерняя Москва.